NÖ-Gastronomen: „Wollen Land weiter offenhalten“

Alarm in Pflegeheim

Die nächsten Tage sollen zeigen, in welche Richtung sich die Corona-Zahlen entwickeln. Weiter verbreitet dürfte sich das Virus indes in der Wachau haben. Aus einem Gesangsverein in Langenlois sowie dem Kirchenchor in Lichtenau wurden jeweils zwei Fälle gemeldet. Alarm herrscht laut einem Insider auch in einem St. Pöltner Pflegeheim. Eine Person soll infiziert, mehrere Mitarbeiter und Patienten deshalb bereits in Isolation sein.