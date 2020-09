Autolenkerin kracht frontal gegen einen Traktor

Der Jugendliche war im Traktor angegurtet und blieb daher unverletzt. Die 56-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Dietersdorf am Gnasbach, Wieden, Perbersdorf bei St Peter am Ottersbach und Trössing aus dem Wrack geschnitten werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins LKH Feldbach eingeliefert.