Sicherheit durch Avatar: Roboter füllt Regale auf

Noch handelt es sich lediglich um ein Pilotprojekt, doch wenn es nach Japans zweitgrößter Supermarktkette FamilyMart geht, dann soll Model-T - benannt nach dem legendären Automobil von Ford - bis 2022 in bis zu 20 Supermärkten und in weiterer Zukunft in sämtlichen Läden des Unternehmens zum Einsatz kommen.