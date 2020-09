Grazer Gastronom: „Prognose kann nur düster sein“

Wie blicken Sie jetzt in den Herbst?

Die Prognose kann nur düster sein. Ich gebe aber sicher nicht auf. Wir werden auch in Zukunft alles so umsetzten, wie es das Gesetz verlangt und stark mit den Behörden zusammenarbeiten. Im Moment ist man mit einem kleineren Betrieb besser dran. Im Merano City in der Sporgasse merken wir den Ausfall der Touristen beim Frühstück. Die Abende waren stärker, und die Stammgäste waren sehr nett und haben uns unterstützt. Die letzten Jahre in der Gastronomie waren auch schon sehr hart, selbst ohne das Corona-Virus, da die Nachtgastronomie an immer neue strengere Auflagen gebunden ist.