Baby in Deutschland im Wald von Ast erschlagen

Borkenkäfer schädigen die Bäume

Schuld an dem Unglück ist der Borkenkäfer sowie die extreme Trockenheit in den Wäldern. Michael Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden, zur „Bild“: „Neben der andauernden Trockenheit schädigen Borkenkäfer die Bäume. Durch die von ihnen gefressenen Löcher können Pilze eindringen, die dann das Lignin im Holz zersetzen.“ Das Lignin sorge für die Festigkeit im Holz und wenn diese fehle, werde es gefährlich.