Borkenkäfer und Dürre bedrohen unseren Wald

20.000 Hektar Wald mussten in den vergangenen Jahren in ganz Niederösterreich abgeholzt werden, weil die Forstschädlinge sich in selbst gesündeste Fichten gefressen hatten. „Den Löwenanteil des Schadens hatten mit 13.000 Hektar unsere Forstwirte im Waldviertel zu schultern“, schlägt Obmann Franz Fischer aus Raabs an der Thaya Alarm.