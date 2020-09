Ein Advent-Signal trotz Pandemie

„Wir haben in der Neuproduktion drei Hirtengruppen und auch den Chor auf 12 Mitglieder verkleinert, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten“, sagt der Vollblutmusiker. So wird die heurige Aufführung mit einem ganz dem Andenken an Tobi Reiser gewidmeten Teil in mehrerlei Hinsicht einzigartig, Komponist Wilhelm Keller würde heuer seinen 100er feiern. Die neue Version läuft unter dem Titel „Es begab sich“, Premiere ist am 4. Dezember, die Serie läuft dann bis 13. 12. Aufführungsstätte ist die Neue Aula (im Festspielbezirk), wegen des um 50 Prozent reduzierten Fassungsraums ist die Nachfrage schon jetzt groß.