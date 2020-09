Mindestens zwei Tote durch Wirbelsturm „Ianos“

Laut dem Bericht des staatlichen Fernsehsenders ERT wurde in Farsala die Leiche einer Frau gefunden, deren Haus von Wassermassen überflutet war. In der nahe gelegenen Stadt Karditsa starb ein Mann an seinem Arbeitsplatz. In der Nachbarstadt Mouzaki wurde am Samstag nach einer vermissten Frau gesucht. Das Auto der 40-Jährigen war von den über die Ufer getretenen Wassermassen eines Flusses mitgerissen worden.