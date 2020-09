Die Bullen-Akademie im Ausnahmezustand

Rien ne va plus – nichts geht mehr! Gestern früh bekamen die Verantwortlichen der Red Bull Akademie die Schockmeldung: Der am Donnerstag bekannt gewordene Covid-19-Fall war nur der Anfang, inzwischen sind bereits 28 Personen an Corona erkrankt! Ein Notfallplan trat daraufhin umgehend in Kraft. „Die Akademie wurde erst einmal abgeriegelt“, erklärte Eishockey-Direktor Helmut de Raaf. „Zunächst durfte niemand rein oder raus.“