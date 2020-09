Seehofer: „Bin von Österreich enttäuscht“

„Keine neuen Anreize für Schlepper schaffen“

„Wer sich in der Migrationspolitik nicht solidarisch zeigt, kann auch an anderer Stelle keinen Anspruch auf solidarische Leistungen erheben“, so Seehofer. Die österreichische Regierung hatte sich mehrmals für rasche Unterstützung vor Ort ausgesprochen, um „keine neuen Anreize für Schlepper zu schaffen“. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) war am Mittwoch nach Griechenland geflogen, um 150 Paletten mit Hilfsgütern an seinen griechischen Amtskollegen zu übergeben.