Moria: Deutschland will 1500 Geflüchtete aufnehmen

Zweifel an „einmaliger Aktion“

Einen Tag später dann die Meldung, dass Deutschland rund 1500 Geflüchtete aus dem abgebrannten Flüchtlingslager auf Lesbos aufnehmen will. Dabei hatte es noch am Montagabend den Anschein, dass es in der Union keine geeinte Linie in der Frage, wie viele Flüchtlinge denn jetzt aus Moria aufgenommen werden sollen, gibt. Deutschland könne „sicherlich einen substanziellen Beitrag leisten“, so Merkel am Montag. Es habe aber „keinen Sinn, jetzt nur über eine Zahl zu sprechen“.