Aufnahme von Kindern: Keine Mehrheit für Anträge

Die SPÖ ersuchte die türkis-grüne Regierung in ihrem Antrag, über den in der kommenden Woche hätte abgestimmt werden sollen, gemeinsam mit anderen EU-Ländern für eine menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge zu sorgen und die Aufnahme von Kindern aus Moria in Österreich zu ermöglichen. Die NEOS forderten in ihrem Antrag die Koalition auf, dass auch Österreich - so wie andere EU-Länder - minderjährige Flüchtlinge aus Moria aufnimmt.