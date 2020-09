Jugendliche mit Messern bedroht und attackiert

In Innsbruck und Mils bei Hall in Tirol ist es Mittwochnacht zu zwei Vorfällen gekommen, bei denen unter Jugendlichen auch ein Messer zum Einsatz kam. Ein Syrer (17) stach in Mils mehrmals mit einem Messer auf einen gleichaltrigen Pakistaner ein und flüchtete. In der Landeshauptstadt wurde eine 16-Jährige von einem Einheimischen (19) mit einem Klappmesser bedroht.