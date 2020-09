Rezept der Woche: Tatarbällchen à la Schiwago

Zubereitung: Toastbrotscheiben entrinden, einweichen und ausdrücken. Zwiebelwürfel in 1 El Butter dünsten. Fleisch, Brot, 1 Ei und Zwiebelmasse vermengen, salzen, pfeffern und 16 Bällchen daraus formen. Diese 12 Minuten in der kochenden Brühe ziehen lassen. Entnehmen. Mehl und Curry in 3 dag Butter dünsten. Mit 600 ml der Fleischbällchenkochbrühe und dem Obers aufgießen und 10 Minuten köcheln lassen. Nochmals abschmecken. Bällchen in Sauce und evtl. mit Erdnüssen bestreut servieren.