Bio-Landwirtschaft wächst seit 40 Jahren prächtig

„Bewusstsein für heimische Lebensmittel gestiegen“

In die Zukunft blicken die heimischen Bio-Bauern dennoch hoffnungsfroh: „In der Corona-Zeit ist das Bewusstsein für heimische Lebensmittel wieder gestiegen“, sagt Thomas Gschier, Obmann von Bio Ernte Steiermark und selbst Bauer. Im Handel konnte die Bio-Sparte in dieser Zeit erstmals die 20-Prozent-Marke knacken. Um in Zukunft aber nicht nur vom Handel abhängig zu sein, will man bei Bio Ernte Steiermark eigene Läden in den Regionen initiieren und die Bio-Modellregionen ausbauen. Zudem soll auch das Bio-Zentrum am Grottenhof bei Leibnitz, in dem sich heimische Bio-Bauern aus- und weiterbilden können, ausgebaut werden. Denn Gschiel und seine Kollegen wissen genau: „Bio ist wie die Demokratie - es ist nicht perfekt, aber was Besseres gibt es nicht."