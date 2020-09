Coronavirus: 382 neue Fälle, 163 davon in Wien

Eine leichte Entspannung im Vergleich zur vergangenen Woche zeichnet sich derzeit bei den Corona-Neuinfektionen ab. Der Krisenstab meldete am Montag 382 neue Fälle, 163 davon in Wien. Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick Anlass zur Hoffnung geben: Es sind immer noch rund die Hälfte mehr als vergangenen Montag. Die WHO hatte zuletzt vor einem Anstieg der Neuinfektionen gewarnt und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach am Wochenende vom Beginn der „zweiten Welle“.