Bergkamerad kam nicht zurück - in den Tod gestürzt

Ein tragisches Ende fand eine große Suchaktion nach einem abgängigen Bergsteiger im Gesäuse in der Steiermark! Ein Niederösterreicher (29) war zu einem Treffpunkt mit seinem Bergkameraden nicht erschienen. Eine Suchaktion musste am Sonntagabend zunächst abgebrochen werden und konnte erst am Montag in der Früh fortgesetzt werden. Dabei wurde der Vermisste dann gefunden, er war bei einem Absturz ums Leben gekommen.