Buckelwale verirrten sich in australischen Fluss

In dem Nationalpark wurde eine Sperrzone eingerichtet, um Ausflügler in Booten zu schützen. „Das Letzte, was wir wollen, ist ein Zusammenstoß zwischen einem Boot und einem Wal in Gewässern, in denen Krokodile vorkommen und die Sicht unter Wasser gleich null ist“, erklärt die Nationalverwaltung.