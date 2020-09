„Seit ich sie kenne, bin ich wieder glücklich!“

Ein regnerischer, kühler Sonntag in Graz: Stefanie, 33, sitzt beim Frühstück und blättert in der „Krone bunt“, als ihr plötzlich ganz warm ums Herz wird. „Beim ersten Blick in seine Augen wusste ich: Das ist er!“, erinnert sie sich heute, Wochen später. Ihr Blick blieb damals an Roland hängen: 32 Jahre alt, von Beruf Lkw-Fahrer und Kandidat unserer Aktion „Sommerliebe“. Der sympathische junge Mann aus Bad Aussee hatte sich ein Herz gefasst und sich bei uns beworben, weil die Sehnsucht nach einer festen Beziehung so groß war. Ein drei Stunden langes Telefonat und ein erstes Date später war beiden klar: Ja, wir gehören zusammen! „Als wir uns zum ersten Mal küssten, dachte ich: Bitte lass es niemals enden!“, schwärmt Stefanie, von Beruf Reinigungsfachfrau.