Eisbären zimmerten sich neue Höhle

Eine komplett neues Lüftungssystem, neue Möbel sowie eine veränderte Raumaufteilung sind nur ein paar Details. Die Jungs von Headcoach Avgustincic fühlen sich jedenfalls in ihren neuen Höhle sehr wohl. Großer Eisbären-Dank geht an die Stadtgemeinde und an das Team der Freges Zell am See für die tolle Zusammenarbeit.