664 Corona-Neuinfektionen, davon 387 in Wien

224 Todesfälle in Wien

Mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, waren in Wien insgesamt 9946 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt in der Bundeshauptstadt 224. Ein Mann (77) ist jüngst verstorben. 7137 Personen sind genesen. Seit Mittwoch wurden weitere 5912 Corona-Tests ausgewertet. Davon lieferten rund 6,6 Prozent (387) ein positives Resultat.