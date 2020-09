125 Kilometer gequält - dann streikte der Körper

Bitteres Aus bei der Tour de France

Nach einem Sturz beim Criterium du Dauphine im August bereits angeschlagen in die Frankreich-Rundfahrt gegangen, setzte ihm in den letzten Tagen auch noch eine schwere Erkältung zu. „Solange ich Licht am Ende des Tunnels sehe, werde ich weiterfahren“, erklärte der 26-Jährige am Ruhetag gegenüber der „Krone“.