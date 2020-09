Millionen-Projekt: Reittunnel wird saniert

Hüttau Der knapp 400 Meter lange Reittunnel auf der Tauernautobahn (A10) muss saniert werden. Ab Dienstag starten die Arbeiten in der Röhre in Richtung Villach. Somit rollt der Verkehr bis Dezember nur durch die Röhre in Fahrtrichtung Salzburg. Währendessen gilt ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern. 2021 wird die zweite Tunnelröhre saniert. Die Asfinag investiert insgesamt neun Millionen Euro.