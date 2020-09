Makartsteg soll schon bald Marko Feingold ehren

Schon am ersten Todestag am 19. September soll die Brücke umbenannt werden werden – selbst wenn doch nicht alle Fraktionen dafür sind, meint Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass an Marko Feingold schon jetzt an einer prominenten Stelle erinnert wird, die seinem Wirken gerecht wird“, sagt der Stadtchef, der die Churfürststraße wegen deren „historischen Wert und Anrainerprotesten nicht umbenennen will.“