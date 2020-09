Digitaler Schwung soll in Hochschulen einkehren

„Von den Möglichkeiten der Ausbildung sind wir in Salzburg gut aufgestellt. Es gilt aber, immer am Ball zu bleiben“, betont Gabriele Tischler, Leiterin der Bildungsabteilung in der Wirtschaftskammer. Damit spielt die Bildungsexpertin auf die Bereiche Technik und Digitalisierung an. Dort gibt es laut Tischler ständig Aufholbedarf.