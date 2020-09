Nawalny wurde aus künstlichem Koma geholt

Putin: „Vorwürfe sind absurd“

Die russische Regierung weist jede Mitverantwortung am Zustand Nawalnys zurück. „Versuche, Russland irgendwie damit in Verbindung zu bringen, sind für uns inakzeptabel, sie sind absurd“, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, in Moskau. Der deutsche Außenminister Heiko Maas indes hat wiederum Vorwürfe aus Russland zurückgewiesen, die deutschen Behörden würden die Ermittlungen im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny bremsen.