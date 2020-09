Alkolenkerin (50) in Tirol 30 Meter abgestürzt

Die 50-Jährige war auf dem Forstweg in Richtung Tal unterwegs, als sie in einer Seehöhe von rund 1600 Metern plötzlich über den Fahrbahnrand hinauskam. „Der Pkw stürzte folglich rund 30 Meter über steiles Gelände ab und überschlug sich dabei mehrmals. Letztlich kam der Wagen in einer Geländemulde auf den Rädern zum Stillstand“, schildern die Ermittler.