Illegal beschäftigter Arbeiter springt vom Dach

Den richtigen Riecher hatte man bei der Finanzpolizei, als man bei einer Baustelle im Bezirk Freistadt in Oberösterreich zur Kontrolle vorbeischaute. Zwei Asylwerber waren illegal beschäftigt, versteckten sich am Dach unter einer Verpackungsfolie. Einer der beiden sprang drei Meter in die Tiefe, wurde aber rasch von der Polizei geschnappt.