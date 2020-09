Tiroler Alkolenker in gefährlicher Schieflage

„Don‘t drink and drive“ - von diesem Motto schien ein 21-jähriger Tiroler nicht sonderlich viel zu halten. Der junge Mann setzte sich Samstagabend angetrunken ans Steuer, geriet ins Schleudern und letztlich bei einer Brücke in Breitenbach (Bezirk Kufstein) in eine gefährliche Schieflage. Glück im Unglück: Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings muss er mit einer saftigen Strafe rechnen.