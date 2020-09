Tiroler Polizei stoppt diebischen Autolenker

Am Donnerstag gegen 5 Uhr soll der Afghane im Vorarlberger Hohenems ein nicht zum Verkehr zugelassenes Auto gestohlen haben. Nachdem er dann - ebenfalls gestohlene - Kennzeichen montiert hatte, machte er sich auf den Weg in Richtung Tirol. Doch bevor er die Landesgrenzen überschritt, legte er in Klösterle noch einen Tankstopp ein. Die Rechnung? Geprellt! Ohne den hohen zweistelligen Eurobetrag zu bezahlen, hatte sich der Verdächtige aus dem Staub gemacht …