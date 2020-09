Immo-Preiskampf an der Grenze zu Oberösterreich

In der oberösterreichischen Nachbargemeinde Lochen, auf anderer Uferseite, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. 150 bis 310 Euro pro Quadratmeter Grund, Träume vom eigenen Haus beginnen schon bei 460.000 Euro. „Der Zuzug aus Salzburg ist immer noch stark“, bestätigt Ortschef Franz Wimmer (VP). Wenn auch das Preisniveau in seiner Gemeinde zuletzt um rund 20 Prozent angezogen habe. Der Zusatz „Lochen am See“ mache das aus, schmunzeln Kenner über den Umstand, dass nur ein kleiner Teil der Gemeinde an den Mattsee reicht.