IFA in Berlin will Corona-Krise trotzen

Zahlreiche Aussteller fehlen

Die inhaltlichen Erwartungen an die IFA sind vor diesem Hintergrund nicht besonders hoch. So hat Samsung, sonst ein treuer IFA-Aussteller, seine Teilnahme abgesagt und Innovationen wie die Neuauflage des Klapp-Smartphones Galaxy Z Fold2 5G schon vorher verkündet. Die Deutsche Telekom verkündete im vergangenen Jahr noch auf einem riesigen Messestand in Halle 21a ihren Start des 5G-Ausbaus. Heuer wird die Farbe Magenta in den IFA-Hallen nicht zu sehen sein. Auch andere IFA-Daueraussteller wie Amazon, Lenovo, Philips, Sennheiser und Sony fehlen.