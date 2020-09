Bub (11) in München von Fremdem vor Auto geworfen

Mann war kurz zuvor noch in Psychiatrie

Bei dem Angreifer handelt es sich laut Polizei um einen 35 Jahre alten Mann, der kurz zuvor aus der Psychiatrie entlassen worden war. Dort hatte er sich über das Wochenende wegen seines geistigen Zustands befunden, nachdem er in der vergangenen Woche in einem Obdachlosenheim den Feueralarm missbräuchlich ausgelöst hatte.