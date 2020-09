Tel. Krankmeldung: „Viele haben blaugemacht“

Seit Mitte März war es möglich, sich in Krankheitsfällen telefonisch vom Arzt krankschreiben zu lassen. Grund dafür war, die Virenausbreitung einzudämmen. Ab Dienstag soll dies nun Geschichte sein. Der Besuch in der Ordination wird dann wieder zur Pflicht. Ob dies der richtige Schritt ist und was unsere Leser davon halten, lesen Sie hier!