Unverständnis für Ende telefonischer Krankmeldung

Um eine zweite Corona-Welle im Herbst in Österreich möglichst gut bewältigen zu können, brauche es neben der Verlängerung der Krankschreibung per Telefon allerdings weitere Maßnahmen. Einerseits müsse man die telefonische Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 ausbauen, so Bachinger, andererseits spiele die Televerschreibung von Medikamenten eine große Rolle. Steinhart jedenfalls hätte die telefonische Krankmeldung nicht infrage gestellt. „Warum etwas Sinnvolles auflassen“, fragte er sich und ergänzte: "Wir sind noch immer mitten in einer Pandemie