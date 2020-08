Ehemals vertriebene Juden bald wieder Österreicher

Ab 1. September können Anträge gestellt werden

Ab 1. September können die entsprechenden Anträge gestellt werden. Vor allem in den USA und Großbritannien, aber auch Australien und natürlich Israel ist das Interesse enorm. Laut Schätzungen der Behörden wollen in einer ersten Phase 50.000 bis 70.000 Betroffene einen Antrag auf die rot-weiß-rote Staatsbürgerschaft stellen. In den jeweiligen Botschaften sowie in der zuständigen MA 35 in Wien wurde für die Prüfung der Dokumente Personal aufgestockt.