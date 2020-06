Wien: Gedenkmauer wird an ermordete Juden erinnern

Im Wiener Ostarrichi-Park wird künftig eine Namensmauern-Gedenkstätte an die über 64.000 in der NS-Zeit ermordeten Juden aus Österreich erinnern. Am Montag erfolgte der Spatenstich für das vom Holocaust-Überlebenden Kurt Y. Tutter initiierte Denkmal, fertig sein soll es im Herbst 2021. Die Mauer sei auch eine „Mahnung für die Zukunft“, betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).