Dame: Österreichs Hip-Hopper zelebriert den Rock

Insofern kann man auf künftige Veröffentlichungen gespannt sein, will Dame doch „einfach schauen, wo die Reise hingeht“. Die EP sei eine Möglichkeit für seine Fans, einmal in diese neue Facette reinzuhören. „Niemand wird vor den Kopf gestoßen“, schmunzelte der Musiker. Rap sei „wie ein großer Spielplatz. Jeder kann treiben, was er will - und letztendlich entscheidet der Fan, was er hören will und was nicht. Schön, dass so viel in der Musikwelt Platz hat.“