Neuer Produktionsleiter bei der Stihl Tirol GmbH

Koller, der neben seiner Funktion als Produktionsleiter auch als Prokurist tätig war, blickt auf 40 Jahre in dem Betrieb zurück. Anfang 1980 stieg er als Produktions- und Einkaufsleiter in das Unternehmen ein. Zu Beginn war er in der Konstruktion, in der Beschaffung, bei Werkzeugverhandlungen sowie Händlerschulungen aktiv. War Anfang der 1980er Jahre der Garten-Häcksler noch das erste Produkt, so produziert Stihl heute ein breites Sortiment an Gartenprodukten.