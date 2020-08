Mysteriöser Daten-Riese Palantir will an die Börse

Die geheimnisumwobene Datenanalysefirma Palantir will per Direktplatzierung an die Börse gehen. Dies teilte Palantir Technologies in der Nacht auf Mittwoch mit. Experten trauen dem Unternehmen, das 2003 von dem in Deutschland geborenen Finanzinvestor und Donald-Trump-Unterstützer Peter Thiel mitgegründet wurde, einen der größten Börsengänge in der Coronakrise zu.