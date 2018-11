Bulimie: Hilfe zur Selbsthilfe

Freunde und Familien ahnen oft nichts

Neben der Angst, an Gewicht zuzulegen, leiden Betroffene auch an Schamgefühlen, die aus dem Kontrollverlust resultieren. Außerhalb der Esssanfälle jedoch schränken sich viele Betroffene stark ein bzw. scheinen ihr Leben im Griff zu haben, sodass ihre Umwelt meist nichts von der Erkrankung ahnt. Heißhungerattacken jedoch begünstigen oft einen neuen Essanfall, oft werden Tausende Kalorien in sich „hineingestopft“. Dabei kommt es oft nicht darauf an, was und wie viel gegessen wird. Hauptsächlich aber handelt es sich um hochkalorische Lebensmittel, die man sich normalerweise zu verkneifen versucht.



Wer ist von Bulimie betroffen?

Obwohl Bulimie noch immer fast ausschließlich ein Thema für junge Frauen ist, leiden zunehmend auch Männer an dieser Essstörung. Birgit Satke, die Leiterin von Rat auf Draht in einem Interview: „Besonders junge Frauen definieren ihren Selbstwert oft über ihre Figur. Aber auch bei männlichen Jugendlichen ist ein perfekter Körper zunehmend ein Thema. Muskeln und Waschbrettbauch sind gefragt und dafür wird oft hart trainiert“.