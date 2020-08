Parker MacKay ist der nächste Neue bei den 99ers

„Parker ist für eine Mannschaft sehr wertvoll. Er ist ein absoluter Teamplayer und arbeitet immer im Dienst seiner Mitspieler“, sagt Cheftrainer Doug Mason über seinen neuen Spieler. MacKay wird für sein Verständnis von Eishockey und seine Fähigkeiten als Teamleader geschätzt. Der 180cm große und 84kg schwere Angreifer befindet sich bereits in Graz. Auch er wird am Montag noch letzte Tests absolvieren, ehe es am Dienstag zum ersten Eistraining mit der Mannschaft kommt.