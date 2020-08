Wasser bleiverseucht: Michigan zahlt 600 Mio. $

Der US-Bundesstaat Michigan will rund 600 Millionen Dollar (umgerechnet 503 Millionen Euro) an die Opfer des Wasserskandals in der Stadt Flint zahlen. Wie US-Medien am Donnerstag berichteten, sollen in erster Linie Kinder von den Zahlungen profitieren, die durch die Bleiverseuchung des Trinkwassers dem großen Gesundheitsrisiko ausgesetzt waren.