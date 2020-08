Einmal Kaffee und Brettspiel zum Mitnehmen, bitte!

Am Ölüdeniz-Strand - einem der schönsten Strände der Türkei - ist es malerisch schön. Umgeben von lauschigen Pinienwäldern und wunderschönen Berglandschaften glitzert das türkisblaue Meer. Die Gegend lädt Besucher zum Baden, Schnorcheln oder Tauchen ein. Doch hier kann man nicht nur an Land die paradiesische Kulisse genießen. So manchen zieht es in luftige Höhen - diese beiden Abenteurer sogar mit einem Brettspiel in Händen ...