Gelb-Rot-Fußball-Talk

Gierige Spielerberater & Titelkandidat Austria?

Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
24.02.2026 11:04
0 Kommentare

Am 11. November hat Michael Wagner das Amt des Sportdirektors bei der Wiener Austria übernommen. In „Gelb-Rot – Der unicope Fußball-Talk“ spricht der 50-Jährige über seine Funktion bei den Veilchen, Titelambitionen und die Spielerberaterszene. Außerdem steht der vergangene Bundesliga-Spieltag vordergründig im Mittelpunkt.  

