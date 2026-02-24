„Lizzie McGuire“-Star Robert Carradine gestorben

„Werden ihn jeden Tag vermissen“

Robert Carradine sei außergewöhnlich talentiert und außerdem das „Rückgrat“ der Familie gewesen, erklärte sein älterer Bruder Keith zudem. Er erklärte, dass die Familie bewusst an die Öffentlichkeit gehe, da eine solche Erkrankung nichts sei, wofür man sich schämen müsse: „Es ist eine Krankheit, die ihn überwältigt hat, und ich möchte ihn für seinen Kampf gegen sie würdigen und seine wunderschöne Seele feiern.“