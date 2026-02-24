„Lizzie McGuire“-Star Robert Carradine gestorben

„Lizzie McGuire“-Star Robert Carradine ist im Alter von 71 Jahren gestorben, wie seine Familie bestätigte.
Carradines Familie erklärte in einem Statement gegenüber „Deadline“: „Mit tiefster Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Großvater, Onkel und Bruder Robert Carradine verstorben ist. In einer Welt, die oft dunkel erscheinen kann, war Bobby stets ein Lichtstrahl für alle Menschen um ihn herum.“
„Unfassbarer Verlust“
In der Erklärung war weiter zu lesen: „Wir sind unendlich traurig über den Verlust dieser wundervollen Seele und möchten Bobbys tapferen, fast zwei Jahrzehnte währenden Kampf gegen die bipolare Störung würdigen.“ Wie die Familie bestätigte, nahm sich Carradine das Leben.
Carradines Familie hofft, dass sein Weg dazu beitragen könne, das Stigma rund um psychische Erkrankungen zu verringern. „In dieser Zeit bitten wir um Privatsphäre, um diesen unfassbaren Verlust zu betrauern. Mit Dankbarkeit für Ihr Verständnis und Mitgefühl.“
„Werden ihn jeden Tag vermissen“
Robert Carradine sei außergewöhnlich talentiert und außerdem das „Rückgrat“ der Familie gewesen, erklärte sein älterer Bruder Keith zudem. Er erklärte, dass die Familie bewusst an die Öffentlichkeit gehe, da eine solche Erkrankung nichts sei, wofür man sich schämen müsse: „Es ist eine Krankheit, die ihn überwältigt hat, und ich möchte ihn für seinen Kampf gegen sie würdigen und seine wunderschöne Seele feiern.“
Und erklärte weiter: „Wir werden ihn jeden Tag vermissen. Wir werden Trost darin finden, wie witzig er war, wie weise, wie unglaublich offen und tolerant. So war mein kleiner Bruder.“
Duff trauert um Serien-Papa
Unterdessen trauerte auch Hilary Duff auf Instagram um ihren einstigen Serien-Papa. Zu gemeinsamen Fotos schrieb die Schauspielerin sichtlich erschüttert: „Das tut weh. Es ist wirklich schwer, sich dieser Realität über einen alten Freund zu stellen. Die Familie McGuire strahlte so viel Wärme aus, und ich habe mich von meinen Filmeltern immer sehr umsorgt gefühlt. Dafür werde ich ewig dankbar sein.“
Sehen Sie hier Hilary Duffs berührendes Posting zum Tod ihres Serien-Papas Robert Carradine:
Es sie schmerze sie sehr, zu wissen, dass „Bobby gelitten hat“, fügte Duff hinzu, und sprach Carradines Familie ihr tiefstes Mitgefühl aus.
Filmdebüt an der Seite von John Wayne
Robert Carradine gab 1972 sein Filmdebüt in „Die Cowboys“ an der Seite von John Wayne. Später spielte er gemeinsam mit Jane Fonda und Jon Voight im Oscar-prämierten Film „Coming Home – Sie kehren heim“.
Neben einem Auftritt in Martin Scorseses „Hexenkessel“ (1973) war er zusammen mit seinen Brüdern David und Keith in „Long Riders“ zu sehen. Weitere Bekanntheit erlangte Carradine durch den Film „Die Rache der Eierköpfe“ (1984).
In den 2000er-Jahren spielte er Sam McGuire in der „Lizzie McGuire“-Serie sowie im Film „Popstar auf Umwegen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.