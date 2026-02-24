Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilary Duff trauert

„Lizzie McGuire“-Star Robert Carradine gestorben

Society International
24.02.2026 10:52
Robert Carradine wurde 71 Jahre alt.
Robert Carradine wurde 71 Jahre alt.(Bild: APA/AFP/Michael Tran)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

„Lizzie McGuire“-Star Robert Carradine ist im Alter von 71 Jahren gestorben, wie seine Familie bestätigte.

0 Kommentare

Carradines Familie erklärte in einem Statement gegenüber „Deadline“: „Mit tiefster Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Großvater, Onkel und Bruder Robert Carradine verstorben ist. In einer Welt, die oft dunkel erscheinen kann, war Bobby stets ein Lichtstrahl für alle Menschen um ihn herum.“

„Unfassbarer Verlust“
In der Erklärung war weiter zu lesen: „Wir sind unendlich traurig über den Verlust dieser wundervollen Seele und möchten Bobbys tapferen, fast zwei Jahrzehnte währenden Kampf gegen die bipolare Störung würdigen.“ Wie die Familie bestätigte, nahm sich Carradine das Leben.

Carradines Familie hofft, dass sein Weg dazu beitragen könne, das Stigma rund um psychische Erkrankungen zu verringern. „In dieser Zeit bitten wir um Privatsphäre, um diesen unfassbaren Verlust zu betrauern. Mit Dankbarkeit für Ihr Verständnis und Mitgefühl.“

Robert Carradine mit seinem älteren Bruder Keith Carradine
Robert Carradine mit seinem älteren Bruder Keith Carradine(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jesse Grant)

„Werden ihn jeden Tag vermissen“
Robert Carradine sei außergewöhnlich talentiert und außerdem das „Rückgrat“ der Familie gewesen, erklärte sein älterer Bruder Keith zudem. Er erklärte, dass die Familie bewusst an die Öffentlichkeit gehe, da eine solche Erkrankung nichts sei, wofür man sich schämen müsse: „Es ist eine Krankheit, die ihn überwältigt hat, und ich möchte ihn für seinen Kampf gegen sie würdigen und seine wunderschöne Seele feiern.“

Und erklärte weiter: „Wir werden ihn jeden Tag vermissen. Wir werden Trost darin finden, wie witzig er war, wie weise, wie unglaublich offen und tolerant. So war mein kleiner Bruder.“

Duff trauert um Serien-Papa
Unterdessen trauerte auch Hilary Duff auf Instagram um ihren einstigen Serien-Papa. Zu gemeinsamen Fotos schrieb die Schauspielerin sichtlich erschüttert: „Das tut weh. Es ist wirklich schwer, sich dieser Realität über einen alten Freund zu stellen. Die Familie McGuire strahlte so viel Wärme aus, und ich habe mich von meinen Filmeltern immer sehr umsorgt gefühlt. Dafür werde ich ewig dankbar sein.“

Sehen Sie hier Hilary Duffs berührendes Posting zum Tod ihres Serien-Papas Robert Carradine:

Es sie schmerze sie sehr, zu wissen, dass „Bobby gelitten hat“, fügte Duff hinzu, und sprach Carradines Familie ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Filmdebüt an der Seite von John Wayne
Robert Carradine gab 1972 sein Filmdebüt in „Die Cowboys“ an der Seite von John Wayne. Später spielte er gemeinsam mit Jane Fonda und Jon Voight im Oscar-prämierten Film „Coming Home – Sie kehren heim“.

Neben einem Auftritt in Martin Scorseses „Hexenkessel“ (1973) war er zusammen mit seinen Brüdern David und Keith in „Long Riders“ zu sehen. Weitere Bekanntheit erlangte Carradine durch den Film „Die Rache der Eierköpfe“ (1984).

Lesen Sie auch:
Hilary Duff freut sich über die Geburt ihrer Tochter. Es ist das vierte Kind für die ...
Zeigt erste Baby-Fotos
Hilary Duff zum vierten Mal Mutter geworden
08.05.2024

In den 2000er-Jahren spielte er Sam McGuire in der „Lizzie McGuire“-Serie sowie im Film „Popstar auf Umwegen“.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.02.2026 10:52
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
181.040 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
168.845 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
133.760 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3794 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1173 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1070 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Society International
Hilary Duff trauert
„Lizzie McGuire“-Star Robert Carradine gestorben
Heldenhafter Gentleman
Sir David Beckham rettet verletzte Skifahrerin!
Von Großeltern gewarnt
Raubüberfall? Rapper stirbt mit nur 23 Jahren
Mehr als geehrt!
Lily Collins verwandelt sich in Audrey Hepburn
„Direkt aus Himmel“
J. Lo: Süßes Birthday-Tribut für ihre Zwillinge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf