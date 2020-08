BMW M3 kommt auch als Touring - aber nicht so bald

Den BMW M5 gab es zwischenzeitlich bereits als Touring, 1992 in der zweiten und 2007 in der vierten Generation. Seit der Einführung des Top-Modells der Baureihe darunter im Jahr 1986 hat BMW nie einen Touring angeboten. Zunächst gab es den M3 als Coupé (mittlerweile in M4 umbenannt), später auch als Limousine und Cabrio. Auf die Neuauflage dieser Karosserieformen müssen wir nicht so lange warten: M3 und M4 Coupé feiern bereits im September 2020 ihre Weltpremiere, das Cabrio folgt nächstes Jahr. Der M3 Touring befindet sich jedoch erst am Anfang seiner zweijährigen Entwicklungszeit.