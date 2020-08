39-jähriger Wiener wegen „Nazi“-WLAN verurteilt

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung in 20 Fällen ist am Donnerstag ein 39-jähriger Wiener zu 18 Monaten Haft verurteilt worden, davon drei Monate unbedingt. Unter anderem hatte er bei seinem Router als WLAN-Kennung die Namen „Gestapo-88“, „Schutzstaffel-88“ sowie „Schutzstaffel1“ vergeben. Ein Nachbar zeigte ihn schlussendlich an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.