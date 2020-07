Unwetter samt Blitz-Stakkato: Warnung für Süden

In Wien am „Abend ziemlich rund gegangen“

„Es ist gestern Abend ziemlich rund gegangen“, fasste der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf, am Mittwoch zusammen. Knapp 200 Einsätze wurden absolviert, die den Gewittern zugeordnet wurden. Davon betraf fast ein Viertel den Bezirk Döbling, hier vor allem das Gebiet Krottenbachstraße und Umgebung. Reichlich zu tun gab es für die Einsatzkräfte jedoch auch in Penzing, Ottakring, Hernals und Brigittenau. Bereits zuvor hatte die Hitze am Dienstag für erhöhtes Arbeitsaufkommen bei der Feuerwehr gesorgt. Es gab mehrere CO-Zwischenfälle. „Zum Glück ist alles glimpflich ausgegangen“, sagte Schimpf.