Auf heißesten Tag des Jahres folgte heftiger Sturm

Endlich! Der bisher heißeste Tag des Jahres 2020 lockte zahlreiche Oberösterreicher in die Freibäder und an die Seen. Hitze-Hotspot war Braunau am Inn mit 34,9 Grad, gefolgt von Windischgarsten mit 33,7 Grad und Vöcklabruck mit 33,5 Grad. Doch heute, Mittwoch, ist es auch schon wieder vorbei mit der Sommerhitze: „Das wars auch schon wieder. Die nächsten Tage werden sich die Temperaturen wieder auf knapp unter 30 Grad einpendeln“, weiß Meteorologe Alexander Ohms. Am Wochenende wird’s zwar noch einmal wärmer und die Temperaturen könnten wieder auf knapp über 30 Grad steigen, bereits am Sonntag wird es aber schon wieder unbeständig. „Eine längere Hitzewelle wird es heuer wohl nicht mehr geben“, so Ohms.